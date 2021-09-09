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Безработица в Беларуси составляет не более 4 %

Гибкие формы занятости пропишут в Трудовом кодексе. Теперь официально можно будет часть недели трудиться в офисе, а оставшиеся дни дистанционно. Так Беларусь станет одной из немногих стран, где этот вопрос будет законодательно урегулирован.

В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, безработица не более 4 %. Есть регионы, где показатели хуже. Для каждого из них найдут свой рецепт выздоровления. Комментарий профильного ведомства (видео).

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