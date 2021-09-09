Безработица в Беларуси составляет не более 4 %

Гибкие формы занятости пропишут в Трудовом кодексе. Теперь официально можно будет часть недели трудиться в офисе, а оставшиеся дни дистанционно. Так Беларусь станет одной из немногих стран, где этот вопрос будет законодательно урегулирован.