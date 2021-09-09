3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Безработица в Беларуси составляет не более 4 %
Гибкие формы занятости пропишут в Трудовом кодексе. Теперь официально можно будет часть недели трудиться в офисе, а оставшиеся дни дистанционно. Так Беларусь станет одной из немногих стран, где этот вопрос будет законодательно урегулирован.
В целом ситуация на рынке труда сейчас стабильная, безработица не более 4 %. Есть регионы, где показатели хуже. Для каждого из них найдут свой рецепт выздоровления. Комментарий профильного ведомства (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе