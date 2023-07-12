ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Безработица в ЕАЭС за год сократилась на 7,3 %

Безработица в Евразийском экономическом союзе за год сократилась на 7,3, сообщает ЕЭК. Таким образом количество безработных на конец мая составило 1% к численности рабочей силы.

Самый наименьший показатель среди стран союзной "пятерки" зафиксирован в Беларуси, наибольший - в Армении.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все