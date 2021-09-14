Биржа субконтрактов в промышленности пройдет 28 сентября в Минске

В Минске в конце сентября состоится ежегодная биржа субконтрактов в промышленности. Мероприятие пройдет в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума - 2021. Как отметили в Минпроме, его целью является содействие белорусским предприятиям, которые заинтересованы в налаживании кооперационных связей и переходе к эффективной субконтрактной модели, а также помощь в развитии и улучшении работы производственного бизнеса. Организатором мероприятия является Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей при содействии Минэкономики. Добавим, участие в бирже субконтрактов бесплатное при условии прохождения регистрации путем подачи заявки.