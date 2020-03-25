Биржи Азии и Америки демонстрируют бурный рост

Азиатские биржи демонстрируют бурный рост. К настоящему моменту торги на большинстве из них закрылись: японский Nikkei прибавил 8 %. Оптимистами были также трейдеры в Гонконге, на Тайване, в Южной Корее. Они сыграли на повышение вслед за американскими биржами. Индекс Доу-Джонса в Нью-Йорке после месяца безудержного падения почти достиг уровня в 21 тысячу пунктов. Ожидается, что уже сегодня будет принято решение о поддержке американского бизнеса ассигнованиями на сумму в 2 триллиона долларов. Европейские торги, правда, демонстрируют противоречивые результаты: быстрый рост сменился таким же быстрым падением. Здесь ситуацию определяют, скорее всего, не новости из Штатов, а собственные экономические проблемы стран ЕС.