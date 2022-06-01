Бишкек стал площадкой первого в истории экономического форума ЕАЭС

Санкционного влияния участники не отрицают. Но санкции не повлияли ни на цели, ни на задачи союза. Лишь развернули евразийский взгляд с запада на восток. Еще 2-3 года - и товарные потоки переориентируются в Азию, анонсируют эксперты. Логистика уже строит новые маршруты. Еще одна евразийская тема, которая волнует всех, единый рынок электроэнергии и газа с общими для всех правилами и подходами. Это честная конкуренция и справедливые цены. 2025 - таков дедлайн, утвержденный на высшем уровне! Наш министр скажет: высокая степень готовности и четкая ориентация на сроки.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии

