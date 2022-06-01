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Бишкек стал площадкой первого в истории экономического форума ЕАЭС
Большой диалог о будущем евразийской интеграции объединил бизнес, экспертов и министров стран - участниц ЕАЭС. Бишкек стал площадкой первого в истории Евразийского экономического форума. Новости из столицы Кыргызстана разлетались с молниеносной скоростью.
Дальнейшее сплочение стран "пятерки" сегодня приобретает все большую значимость, а евразийская интеграция способна стать новым геополитическим полюсом - таков, по сути, итог прошедшего в Бишкеке диалога. Экономический центр тяжести смещается с Запада на Восток, и Евразийский союз должен занять в регионе доминирующие позиции. И эти амбиции абсолютно обоснованы, уверены участники. Для этого страны договорились развивать кооперацию, выстраивать логистику, содействовать финансированию новых проектов.
Какие инициативы будут способствовать более тесным связям на пространстве ЕАЭС? Зачем союзу единая валюта для расчетов и когда быть общему рынку газа? Репортаж Ольги Анищенко.
Что ни спикер в Бишкеке, то очевидный посыл: изменения привычной картины мира еще больше подчеркивают важность экономической интеграции. На форуме даже скажут: это новый геополитический полюс! Дескать, союз способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики.
Санкционного влияния участники не отрицают. Но санкции не повлияли ни на цели, ни на задачи союза. Лишь развернули евразийский взгляд с запада на восток. Еще 2-3 года - и товарные потоки переориентируются в Азию, анонсируют эксперты. Логистика уже строит новые маршруты. Еще одна евразийская тема, которая волнует всех, единый рынок электроэнергии и газа с общими для всех правилами и подходами. Это честная конкуренция и справедливые цены. 2025 - таков дедлайн, утвержденный на высшем уровне! Наш министр скажет: высокая степень готовности и четкая ориентация на сроки.
О санкциях, конечно, вспомнят и в разговоре о будущем евразийской промышленности. Пугающими их последствия видятся лишь на первый взгляд. Напротив, сегодня - это возможность проявить себя малому бизнесу. Прежде ему было сложно конкурировать с крупными западными компаниями, а теперь, когда места вакантны, вот он, повод показать себя в деле.
И, наконец, финансовый рынок. Мощное санкционное давление на Россию и Беларусь ускорило переход к новому экономическому укладу. И не исключено, что в новом финансовом формате не будет места ни доллару, ни евро, отмечают эксперты. В Евразийском экономическом союзе нужно создавать независимое платежное пространство, а для расчетов использовать новую мировую валюту!
Пока идет стремительный рост расчетов в национальных валютах. Их доля в союзе "пятерки" уже достигла 75%! И это не предел! Словом, партнеры лишний раз доказывают: Большая Евразия способна не только удивить, но и сместить экономический центр тяжести с Запада на Восток, обратив санкции против их создателей.
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