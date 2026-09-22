Биткоин подорожал до максимума с начала 2026 года. Его котировки резко выросли, превысив 85 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост курса главной криптовалюты совпал с возобновлением интереса со стороны институциональных инвесторов. В конце минувшей недели приток средств в биржевые фонды достиг более 430 млн долларов.

В то же время отмечается, что, по словам трейдеров, в свете сохраняющихся неблагоприятных макроэкономических факторов, среди которых дорогая нефть и высокая доходность казначейских облигаций США, вряд ли наблюдаемый импульс будет иметь устойчивый характер.