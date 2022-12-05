ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Биткоин может рухнуть до $10 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта может рухнуть до $10 тыс. Это минус почти 40 % - предрекают аналитики. Сейчас биткоин колеблется в пределах 17-18 тысяч долларов. Этот прогноз основывается на росте процентных ставок и более жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Из-за этого владение или покупка биткоина становятся все менее прибыльным делом.

Фото: Pixabay

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все