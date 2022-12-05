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Биткоин может рухнуть до $10 тыс.
Самая популярная в мире криптовалюта может рухнуть до $10 тыс. Это минус почти 40 % - предрекают аналитики. Сейчас биткоин колеблется в пределах 17-18 тысяч долларов. Этот прогноз основывается на росте процентных ставок и более жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Из-за этого владение или покупка биткоина становятся все менее прибыльным делом.
Фото: Pixabay
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