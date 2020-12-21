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Биткоин подорожал до рекордного значения

Биткоин обновил исторический максимум. Цена впервые превысила 24 тысячи долларов. Стремительный рост популярности криптовалюты произошел в последние годы. При этом ее эмиссия ограничена. В настоящее время на долю биткоина приходится примерно 65 % всего рынка криптовалют.

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