Биткоин подорожал до рекордного значения

Биткоин обновил исторический максимум. Цена впервые превысила 24 тысячи долларов. Стремительный рост популярности криптовалюты произошел в последние годы. При этом ее эмиссия ограничена. В настоящее время на долю биткоина приходится примерно 65 % всего рынка криптовалют.