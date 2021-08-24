Биткоин стал дороже $50 тыс. впервые с мая

Биткоин стал дороже 50 тысяч долларов и продолжает расти. Это самый высокий показатель за последние три месяца. В апреле первая криптовалюта достигла 64 тысяч долларов, но затем биткоин упал до ниже 30 тысяч долларов. Одной из причин изменений стало возобновление нормативного контроля со стороны китайских властей, которое вынудило майнеров прекратить операции по добыче биткоинов и перенести их в другое место. За последние же несколько недель два ключевых объявления были положительными для криптовалютного пространства. Во-первых, Coinbase заявила, что купит криптовалюту на полмиллиарда долларов и направит 10 % прибыли в портфель криптоактивов. Во-вторых, PayPal анонсировала запуск сервиса, позволяющего людям покупать, хранить и продавать цифровые монеты в Великобритании.