Биткоину предсказали скорый крах

Аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости. По мнению специалистов, на рынке наблюдаются признаки пузыря, который может лопнуть уже в ближайшее время. С конца прошлого года стоимость криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки почти в 65 тысяч долларов за единицу, после чего последовало резкое падение. Накануне Народный банк Китая признал биткоин инвестиционной альтернативой. Однако регулятор по-прежнему не считает биткоин и другие криптовалюты полноценными валютами.