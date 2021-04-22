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Биткоину предсказали скорый крах

Аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости. По мнению специалистов, на рынке наблюдаются признаки пузыря, который может лопнуть уже в ближайшее время. С конца прошлого года стоимость криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки почти в 65 тысяч долларов за единицу, после чего последовало резкое падение. Накануне Народный банк Китая признал биткоин инвестиционной альтернативой. Однако регулятор по-прежнему не считает биткоин и другие криптовалюты полноценными валютами.

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