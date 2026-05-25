Битва за каждый саженец: как заботятся о зеленом богатстве Беларуси

Легкие Европейского региона - белорусские леса - это наше богатство и достояние. Они покрывают около 40 % территории страны, эта цифра продолжает расти. Только за весну этого года в лесном фонде прибавилось 80,5 тыс. гектаров. Но ключевая задача - именно сберечь саженцы.

Лесной фонд Беларуси на сегодняшний день достиг отметки в 9,8 млн гектаров - это более гектара на каждого жителя Беларуси. Легкие страны заметно разрастаются дважды в год: осенью и весной, во время масштабных посадок. Так, только за прошлый год лесовосстановление выполнено на площади в 36 тыс. гектаров. Это гораздо больше запланированного.

Виктор Звертовский, заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

"Запланировано создание лесных культур на площади практически 19 тыс. гектаров. И вот в этот весенний период уже созданы лесные культуры на 18,5 тыс. гектаров. Лесоводы занимаются не только созданием лесных культур, но и уходом за лесными насаждениями. А это дополнение. В весенний период уже дополнены лесные культуры на площади 25,7 тыс. гектаров".

Работа в лесу кипит круглый год. Вырубается нежелательная растительность, прореживаются культуры - идет плановая санитарная чистка. Главный итог этих стараний - леса восстанавливаются планомерно, а пустующие земли вводятся в оборот. Теперь ежегодный прирост древесины уверенно обгоняет объемы вырубки. Это и есть лучшая гарантия экологической безопасности.

Игорь Хевук, главный лесничий Червенского лесхоза:

"Лесосека очищена. Практически в идеальном состоянии она должна быть. Это убранные порубочные остатки. Мы здесь мульчировали почву для того, чтобы подготовить почву для высадки леса. Один человек на тракторе может обработать площадь на порядок больше и произвести уход за лесными культурами, помочь лесу дорасти до того состояния, которое все хотят видеть".

Посадить дерево - это только полдела. Главная битва разворачивается за сохранение молодняка. С приходом тепла у него появляются два главных врага: вредители и огонь. И если против диких животных работают специальные ограждения, с огнем не все так однозначно.

Игорь Хевук, главный лесничий Червенского лесхоза:

"В течение всего весенне-летнего периода мы проводим работы по устройству минерализованных полос, подновлению и уходу за этими минерализованными полосами с целью локализации или недопущения распространения пожаров. В течение всего года в принципе в лесхозе имеются камеры видео- и фотофиксации".

Качественный посадочный материал - фундамент успеха. В системе Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь над этим работают 77 лесных питомников. Их площадь - свыше 1,3 тыс. гектаров, ежегодно здесь выращивают от 300 до 350 млн единиц молодых растений, что полностью закрывает потребность отрасли.

Белорусские леса - щедрый природный дар, источник чистого воздуха, древесины, грибов и ягод. Наша задача простая и важная - беречь, ценить и приумножать это богатство. Именно благодаря такой заботе лесистость республики за последние десятилетия достигла рекордной отметки в 40,5% - наивысшего показателя за 60 лет.