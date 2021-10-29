ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Китайский рынок смартфонов потерял 10 % в III квартале года

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все