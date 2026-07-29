Бизнес и дипломатия: БелТПП проводит ежегодные консультации

Бизнес + дипломатия = экспорт. Белорусская торгово-промышленная палата проводит ежегодные консультации сотрудников отечественных предприятий с главами диппредставительств Беларуси. В центре внимания вопросы работы на зарубежных рынках.

Конференцзал "Президент-Отеля" превратился сегодня в большую диалоговую площадку. Переговоры идут нон-стоп. Белорусская торгово-промышленная палата ежегодно организует десятки выставок и сотни презентаций, чтобы выгодно представить отечественную продукцию на международной арене. Это уникальная площадка, где бизнес может напрямую, тет-а-тет, задать вопрос дипломатам о том, как эффективно зайти на тот или иной зарубежный рынок.

Выездной семинар объединил более 40 дипломатов. На встречу прибыли представители свыше 200 компаний, заинтересованных в продвижении продукции на экспорт. Сферы разные - от пищевой промышленности до производства техники. Время требует от производителей не только быть в инновационном тренде, но и умения продвигать товар. Логистика, сертификация, поиск деловых партнеров. Возможность из первых уст узнать специфику ведения бизнеса, тарифного регулирования и спроса на продукцию в конкретных странах.

Ольга Козинец, замдиректора предприятия по производству мясной продукции:

"Мы бы хотели расширить диапазон представленности нашей продукции в различных регионах и странах, в которых мы либо не были, либо расширить ту клиентскую базу, которая уже существует. Наша продукция очень качественная, но аттестация для прохождения и получения сертификата "халяль" достаточно сложная процедура, поэтому нужна серьезная подготовка. Мы все делаем для того, чтобы получить этот сертификат. Сейчас у нас строится новый цех полуфабрикатов, поэтому расширится диапазон наших возможностей".

Виталий Жаврид, первый замначальника управления "Метеорологические и автоматизированные системы":

"Мы ждем от этой встречи новых контактов, в первую очередь бизнес-контактов, которые нам позволят выйти на рынки африканские, на рынки Южной Америки и на рынки стран ЕАЭС в том числе".

Предприятия записываются в очередь на собеседование к дипломатом. Определился своеобразный топ-5 самых востребованных среди белорусских производителей экспортных направлений: Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Египет, Туркменистан.

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:

"Последние несколько лет - взрывной интерес к рынку Узбекистана не с точки зрения того, что мы не знали эту страну, а с той точки зрения, что страна развивается активными темпами и, соответственно, востребованы все наши товары, начиная от промышленных товаров, где мы всегда традиционно сильны - сельхозмашиностроение, карьерная техника, - и заканчивая, естественно, всем, что нужно человеку - продуктами питания".

Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:

"Ко мне записался 31 человек, что для меня совершенно уникально. Раньше было гораздо меньшее число желающих. Хочу сказать, что в настоящий момент мы находимся на самом начальном этапе установления нормальных деловых отношений с этой страной. По мере продвижения в политическом направлении, снятия санкций и торговых ограничений, мер экспортного контроля, персональных санкций - по мере всего этого мы можем двигаться вперед и продвигать конкретные экономические проекты".

Теперь главная задача - синхронизировать спрос и предложение, чтобы белорусский товар гарантированно нашел своего покупателя за рубежом. Под запросы конкретной страны формируется уникальный пул предложений от предприятий. Первые начинания к новым проектам сделаны. А из таких маленьких шагов и начинается большой успех страны.