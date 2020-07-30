Бизнес ЕАЭС готов вернуться к кооперации после пандемии

Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей. Это заявил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Поговорить с коллективом было о чем, и главная тема - будущее предприятия. Промышленный флагман региона прочувствовал на себе негативный экономический эффект от пандемии, но сейчас рынок восстанавливается, и это хорошая возможность нарастить экспорт.



Антон Малюта продолжит. Заводу БМЗ на окраине Жлобина уже более 35 лет. Промышленный флагман всей области строили, не задумываясь о близости к сырью. Сегодня для переработки собирают металлолом со всей страны. Это одна из причин не самой эффективной работы предприятия. Главная же сложность - долговые обязательства.Уже в июле здесь ожидают рост объемов выплавки стали и, главное, - положительную динамику по экспорту и полученной выручке. На предприятии отметили - потери были связаны с пандемией и ее экономическими последствиями.

