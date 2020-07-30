3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Бизнес ЕАЭС готов вернуться к кооперации после пандемии
Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей. Это заявил премьер Роман Головченко во время посещения БМЗ в Жлобине. Поговорить с коллективом было о чем, и главная тема - будущее предприятия. Промышленный флагман региона прочувствовал на себе негативный экономический эффект от пандемии, но сейчас рынок восстанавливается, и это хорошая возможность нарастить экспорт.
Антон Малюта продолжит. Заводу БМЗ на окраине Жлобина уже более 35 лет. Промышленный флагман всей области строили, не задумываясь о близости к сырью. Сегодня для переработки собирают металлолом со всей страны. Это одна из причин не самой эффективной работы предприятия. Главная же сложность - долговые обязательства.Уже в июле здесь ожидают рост объемов выплавки стали и, главное, - положительную динамику по экспорту и полученной выручке. На предприятии отметили - потери были связаны с пандемией и ее экономическими последствиями.
Главный рынок для завода - европейский
Потребители Старого Света либо снижали объемы закупок, либо вообще ставили на паузу действующие контракты. Несмотря на такую пассивность, производство не останавливали. За полгода на экспорт поставили более 80 % выпущенной металлопродукции. В географии - почти полсотни стран, в том числе Азии и Африки.
Сразу после совещания с руководством завода премьер пообщался с коллективом БМЗ. Среди тем, как будущее предприятия и белорусской промышленности в целом, так и вопросы, близкие каждому - цены на электроэнергию и строительство с господдержкой.
Сегодня Жлобин развивается во многом благодаря БМЗ
Там работает больше 10 тысяч человек. Чем эффективней работает завод, тем выше уровень жизни во всем городе. Оттого и на руководстве предприятия сегодня лежит двойная ответственность.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов