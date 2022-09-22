Бизнес-форум "Татарстан - Беларусь" открывается в Казани, тема - кооперация во всех сферах

Бизнес-форум "Татарстан - Беларусь" открывается сегодня в Казани. Говорить будут о кооперации во всех сферах. Это ключевое направление в белорусско-российском сотрудничестве.

В Татарстане продолжается рабочий визит делегации белорусского правительства. Накануне о новых проектах говорили на встрече с главой российского региона Рустамом Миннихановым.

С Татарстаном товарооборот показывает рост и уже достиг миллиарда долларов. Наш экспорт увеличился на 20 %.

В программе визита - авиационный и вертолетный заводы, технопарк и Агентство инвестиционного развития.