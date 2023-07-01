BKM Holding отмечает 50-летие - в каких странах колесит отечественный экотранспорт?

Полувековой юбилей отмечает BKMHolding. Сегодня это один из ведущих производителей городского электротранспорта в СНГ.

Компания выпустила уже более пяти тысяч единиц техники. И это не только троллейбусы и трамваи. В 2016 году завод начал делать электробусы и зарядные станции, а в 2022-м представил свой грузовой электромобиль.

Как изменилось предприятие за 50 лет и в каких странах колесит отечественный экотранспорт? Репортаж Илоны Волынец.

Транспорт, которому доверяют: BKMHolding отмечает 50-летие

Начало 90-х. Рабочие тогда еще Белкоммунмаша трудятся над созданием первого отечественного троллейбуса. В 2000-м встанет на рельсы и первый белорусский трамвай. Обратите внимание на юного слесаря-электромонтажника справа. Это Геннадий Смоликов. В 1997-м он заскочил в первый вагон перспективного производства и, как показала жизненная дорога, не прогадал.

Завод развивается. Он изменился и внешне, и по наполнению. А самое главное, это люди, которые работают на этом заводе. Какой бы ни была техника, какое ни было бы оборудование, в неумелых руках ничего не получится. Геннадий Смоликов, начальник бюро УГТ BKMHolding

Ведущий производитель электротранспорта в СНГ

Сегодня BKMHolding - ведущий производитель наземного городского электротранспорта в СНГ.

Здесь выпускают всю линейку: как колесную, так и рельсовую технику. Белорусские троллейбусы, трамваи, электробусы колесят в 85 городах 13 стран.

Выполнение показателей по производству и экспорту составляет более 200 %. Портфель заказов сформирован как на этот год, так и на первый квартал 2024-го. Для любого предприятия основным является наличие заказов и своевременность оплаты. С этим все хорошо. Есть чем гордиться в свой 50-летний юбилей. Тарас Мурог, гендиректор BKMHolding





На каждую единицу техники - свой заказчик

BKM Holding не производит на склад, каждый заказ уникален. К примеру, эти троллейбусы скоро уедут Краснодар, Екатеринбург, Питер. А эти трамваи вскоре отправятся в Самару и Барнаул.

Вся начинка техники, которую мы выпускаем, она тоже производится здесь, разрабатывается и производится. И это позволяет предприятию чувствовать себя спокойно в части того, что мы готовы выполнить если не любое, то 99,9 % требований заказчика. Олег Быцко, заместитель гендиректора по инновационному развитию BKMHolding

Сплоченный коллектив

С ростом объемов производства увеличивается и заводская семья. На предприятии работает около 1 200 человек. Немало трудовых династий. Двигатель прогресса, разумеется, молодежь. Не забывают в коллективе и ветеранов.

И общежития, и цех общественного питания, и спортивная база. Мы стремимся к тому, чтобы сформировать целостный, сплоченный, преданный своему предприятию коллектив. Ирина Везицкая, начальник отдела кадров BKMHolding

Инновационное производство