Благодарность за вклад в общий каравай - республиканскую акцию "Хлеб на ладонях женщины" принимает Логойский район

Когда ценится работа каждого, кто вносит свой персональный вклад в общий каравай. В интенсивном темпе уборочной есть время, чтобы сделать паузу для благодарности и награждения наших аграриев. Республиканская акция "Хлеб на ладонях женщины" сегодня в Логойском районе.

Здесь уже 16 лет работает Татьяна Курилович. Сегодня она заведует хозяйством кормозаготовительного склада. Среди ее задач - обработать и распределить зерно для дальнейшего хранения и переработки. Поздравить хлебороба приехали представители холдинга МТЗ вместе с первичной организацией Белорусского союза женщин в промышленности. А свой музыкальный подарок предложили артисты Дворца культуры тракторного завода.