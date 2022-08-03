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Благодарность за вклад в общий каравай - республиканскую акцию "Хлеб на ладонях женщины" принимает Логойский район
Когда ценится работа каждого, кто вносит свой персональный вклад в общий каравай. В интенсивном темпе уборочной есть время, чтобы сделать паузу для благодарности и награждения наших аграриев. Республиканская акция "Хлеб на ладонях женщины" сегодня в Логойском районе.
Здесь уже 16 лет работает Татьяна Курилович. Сегодня она заведует хозяйством кормозаготовительного склада. Среди ее задач - обработать и распределить зерно для дальнейшего хранения и переработки. Поздравить хлебороба приехали представители холдинга МТЗ вместе с первичной организацией Белорусского союза женщин в промышленности. А свой музыкальный подарок предложили артисты Дворца культуры тракторного завода.
В эти дни на полях Гайны убирают рапс. Сорт "империал" белорусской селекции дает 20 центнеров с гектара. Сам урожай поступает на зерносушильный комплекс. Кроме того, аграрии сельхозфилиала МТЗ планируют намолотить более тысячи тонн пшеницы по госзаказу.
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