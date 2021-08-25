Благодаря новациям предприятие легкой промышленности "Блакіт" расширяет географию сбыта

"Блакіт" - это уникальное белорусское производство, аналогов которому на постсоветском пространстве нет, и большинство европейских предприятий легкой промышленности уступает качеству его продукции. Оставаться конкурентоспособным на мировым рынке позволяет модернизация производства.

Без обновления не остается фактически ни одно звено большой цепочки - от переработки сырья до выпуска готовых изделий. В этом лично убедились журналисты, которые побывали на предприятии. Рассказывает Юлия Рубцова.

"Блакіт" обновляет производство

Фабрика, несколько цехов и десятки участков по производству - изготовление белорусского текстиля в Барановичах Брестской области сравнимо с производством высокотехнологичной продукции. Точность, оперативность и, что немаловажно, автоматизация процесса - технологии совершенствуют с каждым годом. Например, в этом закупили две машины: пробопечатную и сушильно-ширильную. Настройки последней напрямую связаны с выпуском новых видов продукции.





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Всего несколько лет назад здесь появилась и цифровая печатная машина. Из семи цветов она создает сотни оттенков, не ограничивая длину рисунков. Словно из-под огромного принтера отсюда выходят шедевры. И это не просто позволяет идти в ногу со временем, каждый этап модернизации дает возможность расширить ассортимент, повышая конкурентоспособность на мировом рынке. Да и внутри страны заказчиков немало. Со швейной фабрики ежегодно отгружают более 700 тысяч комплектов постельного белья.

Участок контроля швейной фабрики - по сути последний этап производства. Здесь вручную проверяется каждый шов, каждое изделие. Те, что не проходят контроль качества, отправляются на доработку в швейный и раскройный цех; а те же, что подтверждают качество, - на упаковку, а дальше прямо в руки к заказчику.

Контроль качества на каждом этапе производства

Брак на предприятии скорее исключение, на доработку отправляются единицы продукции. "Полуфабрикаты", перемещаясь по производственной цепи, по сути уже проходят контроль принимающей стороной. Есть здесь на этот счет свои хитрости.

Особенность белорусского "Блакіта" - полный цикл производства: от переработки сырья (основа - казахстанский хлопок) до изготовления полотна, его окраски и выпуска готовых изделий домашнего текстиля. Продукцию ценят в странах постсоветского пространства (это основные потребители). Узнаваем белорусский бренд также в Европе и Средней Азии.

Предприятие по итогам 2020 года выполнило все показатели по экспорту, пандемия сыграла нам на руку. Люди чаще проводили время дома, постельное белье стало обновляться. И из-за пандемии ушел с рынка китайский игрок. Игорь Моховик, заместитель гендиректора Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения

Новации позволяют расширять географию сбыта, да и внутри страны бренд увеличит свое представительство. Ожидается, что до конца года в Беларуси будет открыто 9 фирменных магазинов.