Кстати, благоустройство - одна из задач для мехдворов сельхозорганизаций. Механизаторы используют паузы во время дождей для того, чтобы усовершенствовать комбайны и их жнейки. А между тем, на своих тысячников рассчитывают в Пуховичском районе. В его закромах уже 25 тысяч тонн зерна. Высокий темп жатвы среди местных хозяйств задает "Дукора-Агро", где сейчас акцент на обмолоте ячменя и пшеницы. Всего на полях Минской области в этом году работают две тысячи комбайнов. Средняя нагрузка на одну машину - 240 гектаров, а в Пуховичском районе это 350.