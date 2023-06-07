Ближе некуда - чем белорусам интересен Алтайский край

Дружеские отношения с Россией выстраиваем в первую очередь на уровне регионов. Более десятка делегаций в эти дни работают в Минске. Место встречи - выставка "Белагро", а дальше у каждого свой маршрут по интересам. Насыщенная программа у гостей из Алтайского края. Задача - найти новые точки роста во взаимной торговле. Наша съемочная группа отправилась в Барнаул, чтобы своими глазами увидеть, чем интересен белорусам Алтай - житница всей Сибири. Все покажем прямо сейчас в рамках рубрики "Ближе некуда".

Тот случай, когда расстояние - не помеха хорошим отношениям. Беларусь и Алтайский край разделяют четыре тысячи километров. А вот экономически мы очень близки. Промышленность, сельское хозяйство, транспорт и даже туризм - сфера общих интересов более чем обширная. А значит, есть все условия для того, чтобы наши производители успешно покоряли алтайские вершины.

Сильное сельское хозяйство и его постоянное развитие - то, что объединяет Беларусь и Алтайский край. Этот регион называют житницей Сибири, площадь пашни здесь самая большая в России - шесть с половиной миллионов гектаров. И вся эта территория находится в семи климатических зонах. Под каждую нужна техника со своими особенностями. Белорусские производители готовы работать под конкретные запросы.

Сегодня самый популярный белорусский бренд в Алтайском крае - "Гомсельмаш". Чтобы оперативно обслуживать технику, компания-дилер открыла сервисный центр. Параллельно продолжаются и новые поставки - ежегодно сюда приезжают более сотни машин. А вот в Гомель из Барнаула отправляются комплектующие для комбайнов.

Это Барнаульский завод механических прессов. Здесь два года запустили производство колесных дисков. Продукцией сразу заинтересовался Гомсельмаш. Сотрудничество началось с двух пробных партий по сотне дисков разных типоразмеров. В Гомеле качество оценили, поэтому дело быстро перешло к поставкам в промышленных масштабах.

Параллельно барнаульский производитель готов начать сотрудничество и с другими белорусскими компаниями. Кстати, в Алтайском крае очень ценят МТЗ. А нарастить свое присутствие на рынке поможет открытие профильного класса в аграрном университете. Дедлайн - конец этого года.

Да, белорусский опыт придется очень кстати. Но и у самого Алтайского края есть чему поучиться. Не имея богатых залежей полезных ископаемых, здесь сделали ставку на сельское хозяйство и выстроили эффективную систему АПК, которой не страшен даже суровый климат.

Этот тепличный комплекс с приходом инвестора начал новую жизнь! Перезагрузка заняла несколько лет. Удалось не только сохранить, но и нарастить объемы производства. За прошлый год здесь собрали восемь с половиной тысяч тонн овощей! Все благодаря правильной технологии выращивания с белорусским участием.