"Ближе некуда": взаимная торговля со Смоленской областью по итогам прошлого года в плюсе

Экономика - основа сотрудничества между странами. А Минск и Москва укрепляют этот рыночный диалог еще и с акцентом на построение Союзного государства. При этом портфель взаимных интересов постоянно растет. Смоленская область входит в топ-5 регионов России по сотрудничеству с нашей страной. Взаимная торговля по итогам прошлого года в плюсе. Продукты питания, сельхозтехника, легпром - наши экономические козыри в этом регионе. Как работают белорусские бренды на российских землях, что в списке общих интересов с восточной соседкой - расскажем в новом выпуске рубрики Агентства теленовостей "Ближе некуда" (подробности в видео).