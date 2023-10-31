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Ближневосточный конфликт может спровоцировать рост цен на нефть
В случае продолжения войны на Ближнем Востоке мировые цены на нефть могут взлететь до рекордного уровня: более 150 долларов за баррель. Об этом предупреждает Всемирный банк. Финансовый институт рассмотрел три варианта развития событий. Самый пессимистичный предполагает сценарий "большого сбоя", сравнимый с нефтяным кризисом в 1973 году.
Тогда на фоне войны Судного дня арабские страны - экспортеры черного золота объявили о нефтяном эмбарго. Мировые цены на нефть рванули вверх - с 3 до 13 долларов к декабрю. И даже после отмены всех ограничений они не остановили свой рост - к 1979 году цена нефти превысила отметку в 35 долларов за баррель. Предыдущий рекорд - без поправки на инфляцию - в 2008 году составлял 147 долларов за баррель. Начиная с 7 октября, нефть уже подорожала с 84 до 90 долларов за баррель.
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