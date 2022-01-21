Блумберг: Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах Google Pay

Google добавит поддержку криптовалюты на цифровых картах своего платежного сервиса Google Pay. Об этом пишет Блумберг. У клиентов появится возможность хранить цифровую валюту, но не расплачиваться ею. Чтобы привлечь больше пользователей, Google хочет создать "комплексный цифровой кошелек", который будет поддерживать цифровые билеты на мероприятия, авиабилеты и паспорта вакцинаций.