БМЗ реализовал более 170 проектов за полгода и делает ставку на инновации

Белорусский металлургический завод адаптируется к современным условиям, делая ставку на инновации и выпуск востребованной продукции. Главная задача, как отметил премьер-министр Александр Турчин, посетив цеха промышленного гиганта, обеспечить эффективную работу, которая генерирует положительный финансовый результат для того, чтобы предприятие могло развиваться.

Только за первое полугодие предприятие реализовало более 170 проектов в сфере исследований и разработок и отгрузило десятки новых видов продукции. Одним из ключевых направлений стал выпуск стального полосового проката для машиностроительной отрасли.

"Главную задачу перед предприятием обозначил глава государства: завод должен работать, наращивать объемы и продавать свою продукцию. Именно в рамках выполнения поручений Президента сегодня работает предприятие. Мы увеличиваем объемы производства, наращиваем присутствие на экспортных рынках и двигаемся дальше в этом направлении", - отметил гендиректор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" Александр Сакович.

Белорусский металлургический завод ежемесячно увеличивает объемы производства. В планах модернизация оборудования для увеличения диаметра проката до 250 миллиметров.