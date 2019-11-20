БМЗ опубликовал финансовый отчет. Есть чистая прибыль

БМЗ опубликовал финансовый отчет по итогам работы за три квартала этого года. Есть чистая прибыль



БМЗ выходит из минуса. Белорусский металлургический завод опубликовал финансовый отчет по итогам работы за три квартала этого года. Сейчас есть чистая прибыль - 8 тысяч рублей. Преимущественно зарабатывают на экспорте метизной продукции и металлопроката, в том числе и для автомобилестроения. Его производство БМЗ существенно нарастил за последние годы. Один из крупных партнеров - Австрия. За 5 последних лет экспорт завода в эту европейскую страну составил $32 млн. Начало ноября отметилось новыми контрактами. О чем договорились, спросили и директора крупного австрийского дилера БМЗ (видео).



