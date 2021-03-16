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БМЗ в январе - феврале вдвое увеличил экспорт труб в ЕС

Это 210 % к уровню прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия. Лидером потребления стала Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта продукции. За 2 месяца года объемы производства, реализации и экспорта также нарастил БелАЗ. На март запланированы новые поставки в дальнее зарубежье: в Индию и Чили.

Что касается МАЗа, предприятие намерено продвигать продукцию на рынок Армении

В эту страну могут отправиться наши автобусы и строительная техника. А для укрепления бизнес-отношений будет организован визит армянских предпринимателей в Минск.

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