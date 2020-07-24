БМЗ возвращается к привычному режиму работы

Уже в июле здесь ожидают рост объемов выплавки стали и главное - положительную динамику по экспорту и полученной выручке. Посмотреть, как обстоят дела на предприятии, сегодня приехал премьер-министр. Роману Головченко рассказали, что потери были связаны с пандемией и ее экономическими последствиями. Главный рынок для завода - европейский. Потребители Старого Света либо снижали объемы закупок, либо вообще ставили на паузу действующие контракты. Несмотря на такую пассивность производство не останавливали. За полгода на экспорт поставили более 80 процентов выпущенной металлопродукции. В географии - почти полсотни стран, в том числе Азии и Африки.