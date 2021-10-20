Бобруйскагромаш расширяет географию экспорта - поддержку оказывает Белагропромбанк

Бобруйскагромаш наращивает сотрудничество с Россией. Помимо традиционных моделей техники, в этом году на этот рынок уже отправились и новинки - машина для внесения минеральных удобрений и сеялки для льна. У холдинга еще много партнеров в других странах. Задача - расширить географию экспорта. Поддержку оказывает Белагропромбанк. И это только один из примеров сотрудничества. Антон Малюта продолжит.

Бобруйскагромаш. Один из промышленных флагманов города и белорусских брендов, которые не нуждаются в представлении за рубежом. В состав холдинга входит 6 предприятий. Выпускают машины для внесения удобрений, пресс-подборщики, посевные агрегаты и многое другое - то, без чего в сельском хозяйстве не обойтись никак. Продукция качественная - это знают во многих странах. 70 % идет на экспорт.



Поиск новых рынков - работа, конечно, кропотливая и нелегкая. И хорошо, когда есть кто-то, готовый подставить плечо. В случае с холдингом это Белагропромбанк. Экспортный кредитный продукт позволяет своевременно отгружать технику заказчикам.



И только один из примеров (впереди новые проекты) все так же на привлекательных условиях.







Хорошо знаю, что у них в работе сейчас несколько инвестиционных проектов. Уверен, что их реализация начнется в ближайшее время. И, конечно, она будет проходить с партнерством Белагропромбанка. Андрей Грищенко, начальник центра банковских услуг в г. Бобруйске региональной дирекции по Могилевской области ОАО "Белагропромбанк"







Руководитель филиала в Бобруйске говорит, что многие компании города обслуживаются в Белагропромбанке. Причем как госпредприятия, так и малый и средний бизнес. Причина проста - здесь предлагают полный спектр услуг с индивидуальным подходом к каждому клиенту. На Бобруйскагромаше это знают и поэтому смело строят планы на будущее.

Здесь готовы расширять географию экспорта, тем более когда рядом есть надежные банковские партнеры.

