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Бобруйская швейная фабрика "Славянка" наращивает внешние поставки - за пять месяцев плюс 13 %
Бобруйская швейная фабрика "Славянка" - крупнейшее предприятие легкой промышленности. В пандемию производитель направил все силы на поддержку медицины - благодаря их работе удалось обеспечить учреждения здравоохранения столь необходимыми средствами защиты. Сегодня фабрика активно развивается, выпускает конкурентоспособную продукцию, модернизирует производство и, несмотря на санкционные ограничения, наращивает внешние поставки - за пять месяцев плюс 13 %. Алина Лаппо продолжит.
Наталья Вороненко предана профессии уже почти 40 лет. За это время стены фабрики стали как родные. Знает все тайны качественной продукции. На ее глазах "Славянка" развивалась и становилась на ноги.
Пришла я со школы еще девчонкой, и мне уже другая профессия не нужна. Раньше другое оборудование было, сейчас новее. Я иду по городу и вижу, где наша фабрика шила, сразу видно. Узнаешь, конечно.
В пик пандемии коронавируса предприятие работало в помощь медицине. Чтобы обеспечить средствами защиты больницы, поликлиники и аптеки страны, направили все свои мощности и приостановили плановые заказы. Изготовили почти 13 миллионов масок.
И защитные маски мы шили, и комбинезоны, работали в сложной обстановке, потому что приходилось и самим немного болеть. Шили не только на внутренний рынок. Отшивали по три тысячи масок в день.
"Славянка" приступила к разработке новой школьной формы
Почти за вековую историю работы фабрики здесь, кажется, пробовали все: от формы и плащей для военных до коллекций известных мировых брендов. Сегодня оркестр машин и станков в цехах не умолкает ни на минуту. Производственная мощность предприятия более полумиллиона единиц в год, и объемы растут - в этом году плюс 8 %. Это и верхняя одежда, и повседневная, и для спорта. Сейчас, пока у школьников летние каникулы в самом разгаре, для них в цехах уже готовят новую коллекцию формы.
Мы разрабатываем коллекцию заранее, задолго до начала сезона. В данной коллекции мы старались сделать акцент на капсулу. Чтобы можно было комбинировать и заменять изделия между собой. Есть юбка, брюки, блузка, жилетка - чтобы дети могли сами составлять свой лук. Форму мы дополнили новым видом трикотажа - это хлопчатобумажное полотно.
За 5 месяцев "Славянка" нарастила внешние поставки на 13 %
Сырье для пошива "Славянка" использует отечественное, упор здесь на внутренний рынок, при этом львиную долю изделий планируется отправить на экспорт. Белорусскую форму оценят российские учащиеся. Это рынок сегодня для производителя основной, по итогам пяти месяцев внешние поставки выросли на 13 %, несмотря на санкционное давление. Здесь к европейским ограничениям выработали иммунитет и расценили как стимул двигаться дальше.
То, что сейчас происходит (экономическое давление), заставляет нас работать лучше и искать пути там, где нас не ждали. Мы работали с европейскими рынками, но они сейчас для нас закрыты. Зато на российском рынке мы нарастили объемы поставок. Очень много делегаций российских посещают наше предприятие. Недавно делегация Ленинградской области ознакомилась с нашей школьной продукцией, и уже есть наработки новых заказов. Установление таких связей будет способствовать и росту объемов производства, и самое главное - выполнению всех показателей.
Конкурентов у фабрики хватает, поэтому необходимо быть гибкими, быстро подстраиваться под новые реалии - для этого активно внедряют автоматическое швейное оборудование. Конечно, больше всего внимания качеству продукции, его здесь контролируют на всех этапах производства. На предприятии уверены: качество изделий через качество труда, и от этого постулата "Славянка" отступать не намерена.
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