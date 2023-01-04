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"Бобруйский бровар" оштрафовали на 147,6 тыс. рублей за завышение цен на детское питание
Компанию ЗАО "Бобруйский бровар" оштрафовали на 147,6 тыс. рублей за завышение цен на детское питание, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Во время проверки ЗАО "Бобруйский бровар" главным управлением МАРТ по Могилевской области было установлено, что в период с октября 2020 года по май 2021 года при оптовой поставке в торговые сети Беларуси пюре, соков и нектаров "Бамболина", а также соков и нектаров "Сочный" общество вместо установленной предельной максимальной надбавки 15 % применяло оптовую надбавку до 25 %.
За допущенное нарушение экономический суд Могилевской области привлек компанию к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 147,6 тыс. бел. руб. Также к административной ответственности привлечено должностное лицо, ответственное за формирование цен.
В МАРТ напомнили, что нарушение установленных уполномоченными государственными органами фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до 20 БВ, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
Фото:pixabay.com
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