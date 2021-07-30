Boeing оказался в плюсе впервые за два года

Корпорация Boeing сообщила, что впервые почти за 2 года оказалась в плюсе. Удивившие аналитиков данные отчета компании о доходах и расходах за весну 2021-го приводит Bloomberg. Boeing начинает понемногу справляться со спадом, вызванным пандемией и недоверием к компании после двух авиакатастроф. По словам главного исполнительного директора, когда бизнес стабилизировался, корпорация прекратила массовое сокращение рабочих мест. В итоге занятыми в компании останутся 140 тысяч человек -на 13 % меньше, чем до пандемии.