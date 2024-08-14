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Богданов ответил на вопрос, разрешат ли в интернет-магазинах продавать алкоголь и табачные изделия
Не все товары, которые продаются в розничной сети, можно реализовывать в интернете. Почему так происходит и смогут ли белорусы когда-нибудь покупать алкоголь и табачные изделия онлайн, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
"По ряду товаров мы нашли понимание с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, - заявил директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли Вячеслав Драгун, - они нас поддержали, отстояли в правительстве. Это ювелирные изделия, биологически активные добавки, ветеринарные препараты, бытовая пиротехника. На сегодняшний день их можно продавать и через интернет. Но остается ряд позиций, которые на данный момент все еще нельзя продавать онлайн, - это алкоголь, табачные изделия".
Почему эти товары нельзя продавать на онлайн-платформах, объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.
"Есть политика государства, - сказал он, - ориентированная на здоровый образ жизни нашего населения. И поэтому мы в консультациях с Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения и другими заинтересованными пришли к общему мнению, что на сегодняшний день эта норма излишняя. Есть возможность пойти в традиционный магазин и приобрести там алкоголь и табак. Там на сегодняшний день гарантируется качество данной услуги и безопасность этого товара - там все проверяемо, есть акцизы и все остальное".
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