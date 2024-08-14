Богданов ответил на вопрос, разрешат ли в интернет-магазинах продавать алкоголь и табачные изделия

Не все товары, которые продаются в розничной сети, можно реализовывать в интернете. Почему так происходит и смогут ли белорусы когда-нибудь покупать алкоголь и табачные изделия онлайн, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

"По ряду товаров мы нашли понимание с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, - заявил директор Ассоциации предприятий онлайн-торговли Вячеслав Драгун, - они нас поддержали, отстояли в правительстве. Это ювелирные изделия, биологически активные добавки, ветеринарные препараты, бытовая пиротехника. На сегодняшний день их можно продавать и через интернет. Но остается ряд позиций, которые на данный момент все еще нельзя продавать онлайн, - это алкоголь, табачные изделия".

Почему эти товары нельзя продавать на онлайн-платформах, объяснил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.