Более 2 тыс. наименований и 370 новинок за 2025 год: какую продукцию выпускает "Минскхлебпром"

Мука нового урожая поступает на хлебопекарни. Прежде чем из нее приготовят пышный хлеб, ингредиенту необходимо "вылежаться".

Мастера круглосуточно выпекают сотни видов изделий, чтобы каждый мог найти на прилавке свой хлеб. Технологи не стоят на месте и стремятся быть в тренде запросов покупателей. Многие заменяют хлеб на хлебцы, и производители учли этот момент.

Для тех, кто придерживается здорового питания, разработана линейка "Хлебная диета". Так, на "Минскхлебпроме" производят все: от классического ржаного до современных фитнес-сортов зерновых, с морковью и семенами льна. На промышленный масштаб к новому учебному году выходит выпуск продукции, которая станет основой для вкусных завтраков и перекусов.

"Сегодня КУП "Минскхлебпром" - крупный поставщик хлебобулочных изделий, мы выпускаем более 180 т хлебобулочных изделий ежедневно. Продукция пользуется популярностью, мы осуществляем поставки как по Беларуси, так и за рубеж - в Казахстан, Россию, Израиль, Грузию", - поделилась заместитель гендиректора КУП "Минскхлебпром" Анна Королевич.

Наши пекари предлагают более 2 тыс. наименований. Только за минувший год ассортимент магазинов пополнили 370 ярких новинок. Среди них необычный десерт "Шакотис". Бытует мнение, что его придумали в Германии. Но в приграничных регионах Беларуси его выпекают уже без малого столетие, сохраняя исконное народное название - "банкуха".

Хлебопеки создают легендарный заварной хлеб и караваи. Продукция завоевала признание далеко за пределами страны. Благодаря внедрению шоковой заморозки, аутентичный вкус белорусской выпечки доступен потребителям за тысячи километров от Минска.