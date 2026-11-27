Сферу животноводства Минской области в 2026 году пополнят более 20 новых молочно-товарных комплексов.

Новые комплексы по производству говядины строятся в Несвижском и Слуцком районах. В Борисовском районе уже заработал крупный комплекс по откорму бычков, рассчитанный на 5 тыс. голов - его заполнение будет проходить постепенно в течение года.

Для филиала "Плещеницкий" Борисовского комбината хлебопродуктов этот проект означает создание почти 40 новых рабочих мест. Перед предприятием стоит задача обеспечивать среднесуточный привес более одного килограмма. Главный результат - производство говядины премиум-класса с высоким экспортным потенциалом.

Экспортные возможности АПК Минской области также усилят проекты в сфере молочной переработки: выпуск нескольких видов выдержанных сыров, а также запуск нового производства цельномолочной продукции и различных видов белков.