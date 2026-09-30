Более 200 российских компаний представляют свою продукцию на "ИННОПРОМ. Беларусь"

"ИННОПРОМ. Беларусь" встречает новых посетителей и прирастает новыми договоренностями. За последние несколько часов на полях форума уже подписано несколько документов.

Большая часть стендов зарубежных партнеров отведена под продукцию российских компаний. Их в 2026 году более 200. Экспозиция восточной страны-соседки занимает около 9 тыс. кв. м. Краснодарский край, Санкт-Петербург, Брянская область - всего 17 российских регионов.

"ИННОПРОМ" - это тот случай, когда не нужно преодолевать сотни или тысячи километров, чтобы выйти на конкретные договоренности. Выставка для этого и проводится. Здесь почти у всех стендов созданы специальные небольшие локации для переговоров, чтобы как можно скорее решить вопросы двустороннего взаимодействия. Таких у партнеров немало.

Что касается деловой программы, 30 сентября экспертные сессии уже завершились. Во второй день выставки состоится пленарное заседание - это центральная часть форума. В ней примут участие премьер-министры стран ЕАЭС (подробности в видео).