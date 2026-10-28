Более 29 тыс. электромобилей прибыло в Беларусь за 9 месяцев

В Минске продолжает работу масштабный юбилейный Белорусский форум энергетики и экологии Energy Expo.

Центральной темой в 2026 году стала не только традиционная энергетика, но и развитие электротранспорта, а также углубление промышленной кооперации между Беларусью и Россией.

Важно подчеркнуть, что выставка Energy Expo в этом году стала уникальной площадкой для демонстрации конкретных результатов сотрудничества Беларуси и России.

Представители "Росатома", выступая на полях форума, отметили, что взаимодействие с Беларусью вышло за рамки просто строительства АЭС и переросло в полноценное технологическое партнерство. Например, в связи с развитием электромобильности сегодня речь идет о глубокой локализации производства накопителей и электроприводов в Беларуси.

"У нас есть очень много успешных проектов, которые уже реализовались. Например, мы уже поставляем батареи в пассажирский транспорт. Мы совместно занимались и занимаемся такими интересными направлениями, как разработка интегрированного электропривода, компонентов электромобиля. Мы очень тесно сотрудничаем, одновременно наращиваем компетенции в этом направлении. Я вижу большую перспективу не только с точки зрения электрической техники, но и зарядных решений", - отметил директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" Александр Бухвалов.

Сергей Худоешко, председатель правления Белорусской ассоциации электротранспорта:

"За 9 месяцев уже более 29 тыс. с лишним электромобилей заехало в Беларусь - что-то произвели на местном рынке, что-то привезли по импорту. Это уже очень радует, потому что более 3 тыс., а в некоторых случаях по пику в 4 900 электромобилей заезжают в страну за месяц. О чем это говорит? Граждане полюбили, прочувствовали этот транспорт. Те вопросы, которые были раньше (не зарядимся, как будет работать зимой), потихонечку уходят".

В рамках выставки также обсуждались вопросы стандартизации зарядных станций и подготовки кадров для новой энергетики. Итогом форума станет подписание ряда новых соглашений о сотрудничестве.