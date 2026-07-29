Более 6,8 тыс. комбайнов задействовано в уборке зерновых в Беларуси

Свыше 6 800 единиц техники задействовано в работе по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур в Беларуси. Более 86 % - это отечественные комбайны.

Сегодня внедрение новых технологий позволяет оснащать современные комбайны бортовыми сенсорными компьютерами и системами видеообзора. Это делает работу механизаторов максимально эффективной и позволяет увеличивать производительность за счет точной настройки узлов, автоматизации процессов и постоянного контроля за качеством уборки в реальном времени.

Рапс - одна из перспективных и ценных агрокультур, ее выращивают в Беларуси ровно 40 лет. Свой вклад в повышение урожайности вносят и белорусские ученые. Районировано больше 10 сортов. В 2026 году также районирован ряд сортов озимого и ярового рапса. Уже проходят сортоиспытания гибриды отечественной селекции.