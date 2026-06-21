Более 650 инвестпроектов за 15 лет - для каких целей создавался Банк развития Беларуси

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Банк развития Беларуси за 15 лет прошел путь от консолидатора проблемных активов финансовой системы до ключевого инструмента государственной инвестиционной политики. Об этом рассказал председатель правления Банка развития Сергей Столярчук в "Актуальном интервью".

По его словам, создание банка в 2011 году было напрямую связано с последствиями мирового финансового кризиса 2008 года. "2008 год - это год мирового финансового кризиса. Понятно, что ситуация на мировых финансовых рынках, торговых цепочках, производственных цепочках оказала влияние, в том числе, на развитие региона Содружества Независимых Государств. На тот момент в Беларуси финансовый сектор тоже имел проблемные активы", - отметил Сергей Столярчук.

Изначально Банк развития выполнял функцию консолидатора плохих активов. Ему было передано 1,6 млрд белорусских рублей по 1 251 кредитному договору.

quote В результате этой работы более 80 % проблемных активов было погашено. Я считаю, это очень высокий результат. Сергей Столярчук

После решения задачи по оздоровлению активов перед банком была поставлена новая стратегическая цель - финансирование крупных инвестиционных проектов. "Следующей задачей мы увидели необходимость финансирования крупных инвестиционных проектов, долгосрочных, капиталоемких. И Банк развития стал единым центром инструментов, даже инструментов Президента и правительства, по финансированию всех государственных программ", - обозначил он.

"Для финансирования мы выбирали крупные проекты, более рискованные, те проекты, которые зачастую не могли быть профинансированы коммерческими банками по разным причинам: из-за суммы, рисков. Потому что все новое - это развитие", - сказал председатель правления банка.

За 15 лет работы Банк развития профинансировал более 650 крупных инвестиционных проектов. По итогам 2025 года объем поддержки в инвестиционной сфере превысил 4 млрд белорусских рублей. Сергей Столярчук подчеркнул, что главным активом банка за эти годы стали накопленный опыт и профессиональная команда. "Самое важное, что и на первом этапе (работа с проблемными активами), и на старте финансирования инвестиционных программ мы получали опыт. А самая главная ценность, которая есть в Банке развития, - это опыт и люди", - заключил он.

Таким образом, за 15 лет Банк развития эволюционировал от антикризисного инструмента к одному из ключевых институтов развития экономики Беларуси, сосредоточившись на финансировании стратегически важных и капиталоемких проектов.