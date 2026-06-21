Более 650 инвестпроектов за 15 лет - для каких целей создавался Банк развития Беларуси
Банк развития Беларуси за 15 лет прошел путь от консолидатора проблемных активов финансовой системы до ключевого инструмента государственной инвестиционной политики. Об этом рассказал председатель правления Банка развития Сергей Столярчук в "Актуальном интервью".
По его словам, создание банка в 2011 году было напрямую связано с последствиями мирового финансового кризиса 2008 года. "2008 год - это год мирового финансового кризиса. Понятно, что ситуация на мировых финансовых рынках, торговых цепочках, производственных цепочках оказала влияние, в том числе, на развитие региона Содружества Независимых Государств. На тот момент в Беларуси финансовый сектор тоже имел проблемные активы", - отметил Сергей Столярчук.
Изначально Банк развития выполнял функцию консолидатора плохих активов. Ему было передано 1,6 млрд белорусских рублей по 1 251 кредитному договору.
В результате этой работы более 80 % проблемных активов было погашено. Я считаю, это очень высокий результат.
После решения задачи по оздоровлению активов перед банком была поставлена новая стратегическая цель - финансирование крупных инвестиционных проектов. "Следующей задачей мы увидели необходимость финансирования крупных инвестиционных проектов, долгосрочных, капиталоемких. И Банк развития стал единым центром инструментов, даже инструментов Президента и правительства, по финансированию всех государственных программ", - обозначил он.
"Для финансирования мы выбирали крупные проекты, более рискованные, те проекты, которые зачастую не могли быть профинансированы коммерческими банками по разным причинам: из-за суммы, рисков. Потому что все новое - это развитие", - сказал председатель правления банка.
За 15 лет работы Банк развития профинансировал более 650 крупных инвестиционных проектов. По итогам 2025 года объем поддержки в инвестиционной сфере превысил 4 млрд белорусских рублей. Сергей Столярчук подчеркнул, что главным активом банка за эти годы стали накопленный опыт и профессиональная команда. "Самое важное, что и на первом этапе (работа с проблемными активами), и на старте финансирования инвестиционных программ мы получали опыт. А самая главная ценность, которая есть в Банке развития, - это опыт и люди", - заключил он.
Таким образом, за 15 лет Банк развития эволюционировал от антикризисного инструмента к одному из ключевых институтов развития экономики Беларуси, сосредоточившись на финансировании стратегически важных и капиталоемких проектов.