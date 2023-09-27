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Более 100 организаций собрались на Белорусском промышленно-инновационном форуме

На Белорусский промышленно-инновационный форум в Минск приехали более ста организаций из республики и российских регионов.

На стендах представлено оборудование, технологии для промпроизводства и разработки ученых - все, что повысит конкурентоспособность реального сектора. Помимо презентаций ноу-хау в повестке и обширная деловая программа. Особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на полях форума работает эксклюзивная выставка экспортных возможностей Ирана. Их презентуют свыше 20 компаний исламской республики: от легкой промышленности до автопрома.

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