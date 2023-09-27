3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 100 организаций собрались на Белорусском промышленно-инновационном форуме
На Белорусский промышленно-инновационный форум в Минск приехали более ста организаций из республики и российских регионов.
На стендах представлено оборудование, технологии для промпроизводства и разработки ученых - все, что повысит конкурентоспособность реального сектора. Помимо презентаций ноу-хау в повестке и обширная деловая программа. Особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса.
Кроме того, на полях форума работает эксклюзивная выставка экспортных возможностей Ирана. Их презентуют свыше 20 компаний исламской республики: от легкой промышленности до автопрома.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Вместе развивать культуру - участников конкурса "Наше поколение" пригласили в Казанский Кремль
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября