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Более 15 % зерновых убрано в Беларуси. В этом году аграрии планируют собрать более 8 миллионов тонн хлеба

Хорошая погода - в ближайшие дни до 30 тепла - позволила комбайнерам задать хороший темп. На сегодня, по данным Минсельхозпрода, намолочено почти 1 миллион 300 тысяч тонн зерна. Впереди - юг страны. Зерновые дозревают в идеальных условиях, поэтому на полях - высокая урожайность. В Гродненской области она 50 центнеров с гектара. В этом году аграрии планируют собрать более 8 миллионов тонн хлеба.

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