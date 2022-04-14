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Более 2000 видов продукции в ассортименте лидской "Лакокраски"
Достойную конкуренцию импортным товарам составляет продукция лидской "Лакокраски". Предприятие является не просто крупнейшим производителем продукции в своем сегменте в нашей стране, но и успешно выдерживает конкуренцию мирового рынка. Лакокрасочные материалы экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии. Всего же в ассортименте предприятия более 2000 видов продукции, и лакокрасочная - это лишь 20 % от общего объема производства. Чем еще славится лидская "Лакокраска", расскажет Светлана Чернова.
Сотрудница: "В световой камере мы смотрим, что первая дежа, которая была в работе, светлее и краснее, чем отличается от эталона. Значит, ее надо еще подгонять".
"Лакокраска" - крупнейший производитель лакокрасочной продукции вБеларуси
Это один из этапов производства краски. Колером цвет, конечно же, доведут до идеала. Например, материал для покрытия автомобилей проверяют и на прочность, он не должен дать трещины на поверхности при ударе бойка, падающего с полуметровой высоты. А вообще, весь процесс производства лидской краски начинается в этом цеху бисерных мельниц. Здесь на протяжении 8 часов краска приобретает нужную степень плотности.
Внутри бисерной мельницы находится маленький-маленький бисер диаметром 2 миллиметра, и поступает пигментная суспензия, которая просто перемалывается в ходе данного процесса. Здесь находится порядка 18 тонн продукции в стадии приготовления.
Далее краска отправляется на колеровку. Например, вот эта желтая заготавливается для покрытия станков МТЗ. Лидская "Лакокраска" обеспечивает своей продукцией предприятия Министерства промышленности, Беллесбумпрома, Министерства строительства и архитектуры, транспорта, Белорусскую железную дорогу и другие организации с учетом их потребностей.
Есть предприятия, где 96 % мы поставляем своей лакокрасочной продукции. Мы стараемся эту цифру нарастить за счет импортозамещения, замещения ими использования импортных материалов не хуже качеством, а на порядок и лучше. На МТЗ у нас порядка 36 % удовлетворенность, на момент окончания разработок будет около 65 %. Мы разрабатываем сейчас грунт эмали для невидовых деталей, потом разработан материал окраски для выхлопных систем, в разработке находится полиуретановая эмаль для покраски кабин.
"Лакокраска" обеспечивает своей продукцией предприятия Министерства промышленности страны
Лакокрасочная продукция - это лишь 20 % выпускаемого предприятием объема. В первую очередь ориентированы на переработку нефтепродуктов завода "Нафтан". Получают полуфабрикатные лаки и фталевый ангидрид - он нужен для производства пластификаторов, красителей, медпрепаратов и резинотехнической продукции. "Лакокраска" - единственный производитель фталевого ангидрида Беларуси. Он же пользуется спросом и во всем мире.
На сегодняшний день предприятие выпускает порядка 120 тысяч тонн продукции в различной номенклатуре. Из них 85 % уходит на экспорт. У каждого материала есть свое назначение, свои цвета. У нас более 2,5 тысячи красок. Если взять цветовую гамму, то это близится к бесконечности. На сегодняшний день мы можем и умеем красить все.
Лакокрасочные материалы экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии
Ассортимент от водно-дисперсной грунтовки до защитной обработки древесины, краски различного назначения для любых поверхностей, быстросохнущие, соответствующие экологическим требованиям. Есть и отдельная линейка без резкого запаха.
Мы сейчас расширяем географию колеровочного оборудования, чтобы потребитель смог отколеровать на свой вкус. То есть, любой цвет. Мы работаем в соответствии с международным каталогом, который позволяет огромный выбор расцветок.
Шоу-румы "Лакокраски" появятся в каждом областном центре
К слову, склад продукции предприятия сегодня есть в каждом областном центре страны. Сейчас идет работа по открытию на их базе шоу-румов с фирменными марками лидской "Лакокраски".
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