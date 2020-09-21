Более 200 млн рублей инвестиций привлечено в лесную отрасль Беларуси за 8 месяцев

В лесхозе во время пандемии отрасль не только выстояла, но и достойно прошла все испытания. Наращиваются объемные и финансовые показатели, также выполняются все параметры социально-экономического развития. Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства составили 315 миллионов рублей (при том, что ожидалось 264 миллиона). В министерстве также отметили, что на этот год запланировано 49 проектов, из них 24 уже завершены. Отметим, практически за год с нуля построили 6 пеллетных заводов. Кроме этого, активное развитие производства способствует и росту реализации продукции. К примеру, по экспорту отрасль выросла на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.