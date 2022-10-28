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Более 200 предприятий примут участие в новом бизнес-курсе Академии экспорта
В новом бизнес-курсе Академии экспорта примут участие свыше двух сотен предприятий. Регистрация еще не окончена, все желающие могут подать заявку на обучение. Этот проект реализуется уже пятый год, на этот раз программа отличается от предыдущих, ее усовершенствовали с учетом прошлого опыта и современных реалий. Модули дают возможность применить полученные знания в практике и выйти на новые рынки сбыта. Акцент будет сделан на странах дальней дуги.
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