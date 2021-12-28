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Более 20 новых резидентов ПВТ будут заниматься разработкой собственных продуктов
Новыми резидентами ПВТ стали 52 компании. Более двадцати из них будут заниматься разработкой собственных продуктов. В числе новичков представители различных сфер: финансово-технические, медицинские технологии, разработка мобильных приложений и веб-платформ, электронная коммерция, игровая индустрия, майнинг и другие.
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