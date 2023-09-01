Более 2200 компаний готовятся к переговорам на международной ярмарке торговли услугами в Пекине

Китайская международная ярмарка торговли услугами стартует в Пекине уже в эти выходные. Площадка объединит представителей более 70 государств и международных организаций. Мировые лидеры рынка расскажут о своем опыте и представят новые продукты и технологии.

Подробности из Пекина - у Ярослава Даниленко.

Более 2200 компаний готовятся к переговорам и дискуссиям в офлайн-формате на одном из ключевых мероприятий отрасли. В этом году CIFTIS пройдет в Национальном конференц-центре и парке Шоуган китайской столицы.





155 тысяч квадратных метров - выставочная площадь ярмарки, она будет разделена на 9 тематических зон. Одна из основных будет посвящена финансовым технологиям. Например, будут представлены сферы применения цифрового юаня.

В этом году есть три основных события, связанных с темой финансовых услуг. Влияние CIFTIS значительно возросло за прошедшие годы. Чтобы предложить посетителям возможности цифровых юаней, будет запущен цифровой рынок в сочетании с различными сценариями потребления, включая рынки модного искусства и культурного туризма. Ли Вэньхун, глава Пекинского управления финансового надзора и контроля (Китай)





Кроме сферы финансов, как подчеркивают организаторы ярмарки, будут представлены услуги в таких сферах, как строительство, цепочки поставок, информационные технологии, культура, спорт и образование. Не обойдут стороной медицину. Будут представлены научно-технические инновации в области общественного здравоохранения и профилактики эпидемий, инновации в биомедицине, цифровое и интеллектуальное здравоохранение, традиционные практики.

Впервые мы создадим специальный раздел для демонстрации инноваций пекинской медицины и медицинского оборудования за последнее десятилетие. На площадке форума мы проведем десятки мероприятий. Чжэн Цзиньцзинь,представитель Муниципальной комиссии здравоохранения г. Шанхая (Китай)





В центре внимания и вопросы экологии, зеленая трансформация. На выставке экологических услуг представят новейшие научно-технические достижения. Акцент, в том числе, и на разработки по сокращению выбросов.

Международная ярмарка торговли услугами станет новой возможностью продемонстрировать позитивные усилия предприятий по достижению углеродной нейтральности. Мы также организуем три конференции, которые дадут старт серии дискуссий по вопросам сокращения выбросов углерода и биоразнообразия. Чжоу Цзиньфэн, замдиректора Китайского фонда сохранения биоразнообразия и экологического развития

"Открытость ведет к развитию, сотрудничество обеспечивает будущее" - девиз форума в этом году. К слову, с момента первой ярмарки, в 2012-м, CIFTIS привлек более 600 тысяч экспонентов.