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Более 2 млн т травянистых кормов необходимо заготовить аграриям Минской области
Весомый объем зеленого микса надо заложить во время первого укоса. Чтобы масса была максимально питательной, работы важно быстро завершитьза две (в некоторых хозяйствах - за три) недели. В экспериментальной базе Котовского, что в Узденском районе, например, в этом сезоне планируют получить 20 тыс. т сенажа и столько же силоса. Сейчас активно убирают люцерну: скосить урожай надо в фазу бутонизации. Выращивают также клевер, тимофеевку. Всего под травами в хозяйстве в этом году более 1 200 га.
С полей подвяленную массу отправляют в траншею. После консервациии утрамбовки изумрудные пригорки покрывают двумя слоями пленки. Такие анаэробные условия нужны для лучшего хранения кормов.
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