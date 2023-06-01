Более 2 млн т травянистых кормов необходимо заготовить аграриям Минской области

Весомый объем зеленого микса надо заложить во время первого укоса. Чтобы масса была максимально питательной, работы важно быстро завершитьза две (в некоторых хозяйствах - за три) недели. В экспериментальной базе Котовского, что в Узденском районе, например, в этом сезоне планируют получить 20 тыс. т сенажа и столько же силоса. Сейчас активно убирают люцерну: скосить урожай надо в фазу бутонизации. Выращивают также клевер, тимофеевку. Всего под травами в хозяйстве в этом году более 1 200 га.