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Более 31,8 тысячи новых субъектов хозяйствования появилось в Беларуси за 9 месяцев года

Почти 32 тысячи новых субъектов хозяйствования появилось в Беларуси с начала года - четверть из них юридические лица. Чаще всего свое дело открывали в столице и центральном регионе, Брестской и Гомельской областях. Витебская и Могилевская - в числе отстающих.

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