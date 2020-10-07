Более 31,8 тысячи новых субъектов хозяйствования появилось в Беларуси за 9 месяцев года

Почти 32 тысячи новых субъектов хозяйствования появилось в Беларуси с начала года - четверть из них юридические лица. Чаще всего свое дело открывали в столице и центральном регионе, Брестской и Гомельской областях. Витебская и Могилевская - в числе отстающих.