Более 3 тыс. нарушений охраны труда выявлено профсоюзами с начала посевной кампании

Как говорится, весенний день год кормит. Задачи в 2024 году амбициозные. И здесь важна дисциплина технологическая и производственная.

Аграрии работают много часов в течение тяжелого дня. Это количество физического и умственного стресса, с которым приходится сталкиваться. Поэтому мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда проходят во всех регионах страны. С начала посевной кампании представители профсоюзов уже посетили свыше тысячи организаций и выявили более 3 тыс. нарушений. Подробности в сюжете Виктории Шарковой.

Исправность техники, наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение правил дисциплины - все это на особом контроле у инспектора по условиям труда Дмитрия Горовенко. Первая точка внезапной ревизии - мехдвор одного из сельхозпредприятий Островецкого района. Примеров бесхозяйственности здесь не так уж много, но есть. При ремонте техники выявлено использование не специального оборудования, а подручных приспособлений. В целом по области таких примеров куда больше.

В Гродненской области в результате 122 мониторингов сельскохозяйственных организаций техническими инспекторами выданы нанимателям 85 рекомендаций на устранение свыше 400 нарушений требований охраны труда. Дмитрий Горовенко, главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов

Результаты проверок, а вместе с ними и рекомендации тут же направляют местным властям. Также особое внимание уделено соблюдению противопожарных и санитарных норм. Ежедневно проводится освидетельствование водителей на признаки алкогольного опьянения.

Часть машин уже в полях, небольшая часть еще в ремонте и вот-вот будет в работе. Что важно - сельхозтехника полностью укомплектована огнетушителями и аптечками. Аварийные знаки тоже имеются.

"У нас все вовремя, предоставляют спецодежду, обед. Кормят вкусно - суп, котлеты", - сказал тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП "Гервяты" Ромуальд Базевич.

Хороший работник - сытый работник. В меню у аграриев суп харчо, сельдь под шубой, картофель и котлета. Для перевозки блюд используются специальные контейнеры-термосы, в них еда долго остается горячей. Беларусь без хлеба уж точно не останется, необходимый урожай мы соберем. Но не кивать лишний раз на погоду и выводить сельскохозяйственный сектор на новый технологический уровень - то, на что ориентирует Президент. Сегодня для этого все есть.

При должной дисциплине, использовании высокопродуктивных сортов растений и пород животных, имеющихся технологиях и сегодня можно работать в полтора и даже в два раза лучше, чем мы работаем. Без умного сельского хозяйства. Поэтому задачи на 2024 год куда более амбициознее вчерашних результатов. Нужно производить порядка 10 млн т зерна, 5 млн т сахарной свеклы и более 1 млн т рапса в год. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Готовность номер один звучит как нельзя кстати, учитывая непростую обстановку в мире, которая уже сказывается на продовольствии. Жесткое соблюдение технологий и дисциплина - то, что позволит уже сейчас рассчитывать на ощутимый результат.

"Начато строительство молочнотоварного комплекса мощностью 777 голов. В этом году планируется его ввод, что повлечет за собой увеличение дойного стада. Глава государства ставит задачу уходить от мелкотоварного производства", - поделился директор КСУП "Гервяты" Игорь Жданов.

Аграриям многим можно гордиться, но если не решать проблемные вопросы, то все успехи очень быстро сойдут на нет. Предусмотреть риски заранее проще, нежели после дорого платить за свою же невнимательность. Проверки продолжатся и в выходные в разных регионах.