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Более 400 тонн рыбы поставят в этом году стране и на экспорт форелевые хозяйства Могилевской области
И это только начало. Планируется строительство еще трех ферм мощностью тысяча тонн в год каждая. Андрей Ястребов - подробнее.
Вот она - колыска рыбной отрасли страны - ферма в Горках. Миллионы мальков. Которым понадобится 35 дней, чтобы набрать вес всего полграмма. И только потом их отправят в большое плавание - огромные 20-тонныя бассейны. Как в детский садик. Таких на ферме полсотни. Раз в месяц сортировка, кто плохо питается - в отдельные группы.
От икринки до посадочного материала должно пройти не менее полугода. За это время радужная форель наберет вес - в среднем до 50 граммов. А потом отправится по рыбным хозяйствам страны.
Вот так выглядят заводы по производству ценного для здоровья белорусов продукта - рыбы. Именно сюда и попадает молодняк форели. Здесь ему раздолье. Косяками ходят по огромным бассейнам, рассказывает главный рыбовод фермы Василий Ткачев. Условия как в санатории.
А еще кислородные коктейли, которые замешивают специальные машины. За год форель достигает, по словам технологов, товарного веса. Максимально - кило триста.
Почти полторы тонны икры в прошлом году продали в "Лахфе". Вообще же до 7 тонн рыбы здесь перерабатывают за смену. К тому же зарубежные деликатесы, например, палтус. Акцент - на готовой продукции - не случаен.
400 тонн форели получат в этом году в "Лахфе". И это не предел. Здесь разрабатывают новый бизнес-план по строительству новых ферм. Похожие есть в Дании, Норвегии. Мощностью до тысячи тонн каждая. Среди площадок - Быхов, а также Горки и Костюковичи, где еще и своя переработка появится. А это - расширение ассортимента.
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