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Более 40 предприятий Беларуси включены в Евразийский реестр промышленной продукции

Более 40 предприятий Беларуси сегодня могут участвовать в госзакупках на территории России

Они включены в Евразийский реестр промышленной продукции. Ограничения в прошлом году были связаны с новыми правилами игры на рынке страны-соседки: в муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте была высокая доля именно российских комплектующих. Сейчас степень локализации расширена до пятерки ЕАЭС. В списке 1800 видов продукции от крупных белорусских промышленных предприятий. Это МТЗ, МАЗ,

"Амкодор"

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"Могилевлифтмаш"

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Реестр промышленной продукции начали формировать с августа прошлого года. Список этот открыт, и предприятия могут подавать документы в Белорусскую торгово-промышленную палату на включение.

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