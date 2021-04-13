Более 40 предприятий Беларуси включены в Евразийский реестр промышленной продукции

Они включены в Евразийский реестр промышленной продукции. Ограничения в прошлом году были связаны с новыми правилами игры на рынке страны-соседки: в муниципальных тендерах могли соревноваться только те предприятия, у которых в продукте была высокая доля именно российских комплектующих. Сейчас степень локализации расширена до пятерки ЕАЭС. В списке 1800 видов продукции от крупных белорусских промышленных предприятий. Это МТЗ, МАЗ,